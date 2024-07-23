Spor camiasını üzen veda

Ülkemiz sporu önemli bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkemiz sporuna gerek antrenör gerekse yönetici olarak uzun yıllar hizmet veren ve uzun yıllar Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanlığı yapan Süleyman Göktaş verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Uzun zamandır yakalandığı hastalıkla mücadele eden Süleyman Göktaş tedavi gördüğü İstanbul’da dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Göktaş’ın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Acı haberi eşi Ayşe Fevzi Göktaş sosyal medyadan şöyle duyurdu:

Özelde Kıbrıs Türk futboluna, genelde spora büyük hizmetleri geçen hayatını spora adamış, bürokrasinin her kademesinde üstün hizmetleri olan, tüm gençliğe sporu sevdiren hepimize iyiliği dokunan, iyilik timsali eşsiz güzel insan çok değerli Eşim, biricik Babamız Süleyman Göktaş'ı, canımızı dün gece 22 Temmuz 2024'te kaybettiğimizi tüm sevenlerine duyururum. Çok uzun süre birlikte savaştık başaramadık, bedenimiz bu kadar dayanabildi….Cenazemiz yarın 24 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında olacaktır.

