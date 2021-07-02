Soyalan ailesinin acı günü

İlaç Eczacılık Dairesi eski Müdürü Uzm. Eczacı ve öğretim görevlisi Mertdoğan Soyalan kalbine yenildi.

Uzun yıllar İlaç Eczacılık Dairesi'nde görev yapan ayrıca Güreş Federasyonu'nda hem antenör hem de Başhakem olarakta görev yapmış olan Mertdoğan Soyalan bugün günün ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

YDÜ Eczacılık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarakta hizmet veren Soyalan'ın zamansız vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Soyalan'ın cenazesi kılınan cenaze naması sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na denedildi.