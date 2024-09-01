Sonel hayata tutunamadı

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Prastiou/ Evdimli olan ve uzun yıllardan beridir Lefkoşa'da yaşamını sürdüren Ergün sonel dün vefat etti.

Elektrik Mühendisleri Odası eski başkanlarından olan Sonel, bir süreden beridir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde saat 14.30'da kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.