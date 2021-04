Son dakika..Cumhurbaşkanı Tatar'ın acı günü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, 90 yaşında hayatını kaybetti.Kıbrıs Türk Yönetimi/Federe Devleti’nin Maliye Bakanı, siyasetçi, iktisatçı, Kayıp Şahıslar Komitesi üyeliği yapmış olan Rüstem Tatar, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.Rüstem Tatar'ın naaşının bugün Lefkoşa'da defnedileceği bildirildi.

RÜSTEM TATAR KİMDİR?

Nottingham Üniversitesi iktisat mezunu.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales kıdemli (fellow) üyesi.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators kıdemli (fellow) üyesi.

Liseden birincilikle mezun olduktan sonra, sınavla kazandığı hükümet bursu ile İngiltere’de iktisat konusunda üniversite tahsili yaptı.

Bilahare, İngiltere Chartered Accountants Enstitüsü nezdinde 3 yıllık mesleki eğitim ve staj sonunda Chartered Accountant diplomasını kazandı.

1955 Adaya dönerek Defterdarlık Dairesinde birici sınıf muhasip görevine atandı.

1958-59 Murakıplık Dairesi Müdürü.

1956-65 Kurucuları arasında bulunduğu Kıbrıs Hükümeti Türk Memurları Kurumu (şimdiki KTAM sendikası) genel sekreteri.

1956-67 Kendi öncülüğünde kurulan Kıbrıs Hükümeti Türk Memurları Kooperatif Tasarruf Bankası Ltd yönetim kurulu başkanı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına yol açan müzakereler sürecinde Kıbrıs Türk Heyetine Danışman olarak katıldı ve yeni devletin ilk Sayıştay.

1964-67 Kıbrıs Türk Toplumu idaresinde Murakabe Dairesi Başkanı.

1967-1976 Kıbrıs Türk Yönetimi/Federe Devleti’nin Maliye Bakanı.

1977 – 81 KTFD – AET temaslarını yürüten Kıbrıs Türk Heyeti Başkanı ve ayni dönemde Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Ltd’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili.

1983 Tatar & Co firmasını kurdu.

1984-2005 Birleşmiş Milletler gözetiminde görev yapan Otonom Kayıp Şahıslar Komitesinde Kıbrıs Türk Temsilcisi.

1997- KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği Başkanı.