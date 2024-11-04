Şirinevler, Pembe ablasına ağlıyor

Beşparmak Dağlarının güney yamacındaki küçük köylerimizden Şirinevler sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dikmen Belediyesi’ne bağlı köylerimizden olan Şirinevler köyünün sevilen sayılan simalarından Pembe Refik bugün vefat etti.

Refik’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Şirinevler köyü camisinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Şirinevler Kabristanlığı’na defnedilecek.

