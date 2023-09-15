banner913
banner932
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
10 0
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
33 0
 
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
16 0
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
22 0
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
48 0
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
16 0
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
28 0
banner964

Şirinevler Behiç amcasına ağlıyor

banner476

banner974
Şirinevler Behiç amcasına ağlıyor
banner971
Beşparmak dağlarının güney yamacındaki küçük köylerden olan Şirinevler sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Şirinevler köyünün sevilen, yardımsever çınarlarından olan Behiç Pilli bugün vefat etti.
Pilli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu...
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.