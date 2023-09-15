Şirinevler Behiç amcasına ağlıyor

Beşparmak dağlarının güney yamacındaki küçük köylerden olan Şirinevler sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Şirinevler köyünün sevilen, yardımsever çınarlarından olan Behiç Pilli bugün vefat etti.
Pilli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.