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Sipahi bir çınarını daha kaybetti

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Sipahi bir çınarını daha kaybetti
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Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Sipahi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Sipahi köyünün sevilen ailelerinden Yeşilyüz ailesinin çınarı Fatime Yeşilyüz, bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Yeşilyüz’ün cenazesi Sipahi Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Sipahi Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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