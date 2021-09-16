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Sinemacı Hüseyin usta hayata gözlerini yumdu

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Sinemacı Hüseyin usta hayata gözlerini yumdu
İskele bir değerini daha yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka’ya bağlı Glavya köyü sakini olup uzun yıllardır İskele’de ikamet eden Hüseyin Ali Yalçın, Salı gün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Ülkemizin ilk müteahhitlerinden biri olan nam-ı değer Sinemacı Hüseyin usta olarak bilinen Yalçın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere İskele ve bölgede üzüntüyle karşılandı.
Hüseyin Ali Yalçın bugün İskele Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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