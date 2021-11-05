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Şimşek ailesinin acı günü

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Şimşek ailesinin acı günü
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Mesarya bölgesi köylerinden Vadili sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili’nin büyük ailelerinden olan Şimşek ailesinin sevilen ve sayılan büyüğü Seyfi Şimşek bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Seyfi Şimşek, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Vadili Kabristanlığı’na defnedildi.
Seyfi Şimşek, hakem camiasının sevilen hakemlerinden Serkan Şimşek’in abisiydi.
 
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