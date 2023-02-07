banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
16 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
25 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
9 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
10 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
10 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
29 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
18 0
banner915

Şeyme Köse ve bebeği hayata tutunamadı

banner476

banner825
Şeyme Köse ve bebeği hayata tutunamadı
İskendurun'da enkaz altında bulunarak ağır yaralı olarak kurtarılan Şeyma Köse ve minicik yavrusu hayata tutunamadı.
Şeyma'nın yeğeni Orhan Köse acı haberi "Hatay-İskenderun'da bulunan halamın kızı Şeyma Köse ve minicik yavrusu maalesef depremde hayatını kaybetmiştir. Rabbim mekanını cennet eylesin..." notuyla paylaştı.
Ahmet Sennaroğlu ise yaptığı paylaşımda “Bölgemize Kötü Haber Geldi. Fatma Köse ablamızın Kızı Şeyma Köse ve Torunu Poyrazı kaybettik... Özelde Tüm Köse Ailesinin ve Genelde Tüm Ülkemizin Başı Sağolsun.. Işıklar içinde uyuyun...” ifadelerine ye verdi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.