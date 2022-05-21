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Şevket Kısmet sevenlerini üzdü

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Şevket Kısmet sevenlerini üzdü
Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Leymosun doğumlu olup uzun yıllardan beridir Güzelyurt'ta yaşamını sürdüren Şevket Kısmet bugün hayatını kaybetti.
Güzelyurt ta uzun yıllar kuru yemişcilik yapan ve Hapci lakabıyla bilinen Şevket Kısmet, üç çocuk babasıydı.
Kısmet, yarın Güzelyurt Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı'na defnedilecek.
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