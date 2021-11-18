Sevim Esat Hilmi gözyaşlarıyla uğurlandı

Sevim Esat Hilmi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi

Tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde önceki gün hayata gözlerini yuman Lefkoşa’nın sevilen simalarından Sevim Esat Hilmi dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Ailesi ve dostlarının katıldığı cenaze töreninde Sevim Esat Hilmi Lefkoşa’daki İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.Tören sırasında başta kızı Bilge Küçük olmak üzere ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün dünürü, emekli öğretmen ve Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yüksek Öğrenim Müdürü Esat Hilmi’nin eşi olan Sevim Esat Hilmi 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.