Sevilen işadamı hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen işadamlarından biri daha hayata gözlerini yumdu.

Lefkoşa'nın sevilen simalarından ve inşaat sektöründe başarılı bir şirket olan J&J Construction Direktörlerinden Mehmet Aydın Öncülay bugün hayata gözlerini yumdu.

Öncülay'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.