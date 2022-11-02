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Sevilen işadamı hayatını kaybetti

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Sevilen işadamı hayatını kaybetti
Ülkemizin sevilen işadamlarından biri daha hayata gözlerini yumdu.
Lefkoşa'nın sevilen simalarından ve inşaat sektöründe başarılı bir şirket olan J&J Construction Direktörlerinden Mehmet Aydın Öncülay bugün hayata gözlerini yumdu.
Öncülay'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
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