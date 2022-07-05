Sevilen doktor sevenlerini şok etti

Değirmenlik bölgesinin sevilen siması Dr. Ergin Arkan ani vefatıyla bölgeyi üzüntüye boğdu.
Polisten verilen bilgiye göre, Salı akşamı saat 20:30 sıralarında, Değirmenlik'te sakin 63 yaşındaki Ergin ARKAN evinin bahçesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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