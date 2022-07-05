Sevilen doktor sevenlerini şok etti

Değirmenlik bölgesinin sevilen siması Dr. Ergin Arkan ani vefatıyla bölgeyi üzüntüye boğdu.

Polisten verilen bilgiye göre, Salı akşamı saat 20:30 sıralarında, Değirmenlik'te sakin 63 yaşındaki Ergin ARKAN evinin bahçesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.