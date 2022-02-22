Sevilen bir simayı daha kaybettik

Lefkoşa ve Kıbrıs Türk kadını sevilen bir simasını daha kaybetti.Medya dünyamızın bilinen isimlerinden İsmet Özgüren ile bir süre önce hayatını kaybeden merhum Raif Özgüren’in annesi Meral Ertürk hayata gözlerini yumdu.

Merhume Meral Ertürk’ün cenazesi bugün saat 11.00’da Lefkoşa'da İsmail Safa camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.

Oğlu İsmet Özgüren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Meralimi bu sabaha karşı kaybettik ışıklar yoldaşın olsun Meralim Raifine kavuştun”

Meral Ertürk Kimdir?

Meral Ertürk’ün kısa yaşam öyküsü ve hayatında iz bırakan Kıbrıs Mücadele yıllarına ilişkin söyleşisi Aliye Özenci tarafından 07 Mart 2020’de Kıbrıs Ekran Gazetesine şöyle geçti.

Kıbrıs’taki savaş yıllarında toplumumuzun verdiği mücadele, özellikle kadınlarımızın üstlendiği görevler bugün büyük bir gururla anlatılıyor. Kıbrıs Türk kadını, savaş yıllarında çok önemli görevler üstlendi…

Bu isimlerden biri de Meral Ertürk…

Korkusuz ve güçlü Kıbrıs Türk kadınlarının temsilcilerinden biri olan Ertürk, mücadele yıllarında çok önemli görevler üstlendi. Ertürk, 1940 yılında Lefkoşa kazasının Dizdarlı köyü’nde dünyaya geldi. 7 çocuklu bir ailenin, 5’inci çocuğu olan Ertürk, ilkokulu Dizdarlı, ortaokul ve liseyi ise Lefkoşa’da tamamladı. Ertürk, ada çapında 3 dilde radyo ve televizyon yayını Cyprus Broadcasting Service’te (CBS) -1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla adı Cyprus Broadcasting Corporation (CBC) oldu- ayrıca Bayrak Radyosu’nda görev aldı.