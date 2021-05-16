Sevgi hemşire sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetti.

Uzun yıllar hemişrelik yapan ve Lefkoşa'nın Sevgi hemşiresi olarak anılan Sevgi Aytaç bu sabah hayatını kaybetti.

Futbol camiasının sevilen teknik direktörlerinden olan Bülent Aytaç'ın da annesi olan Sevgi hemşirenin vefatı başta ailesi olmak üzere Lefkoşa ve sağlık camiasınında üzüntüyle karşılandı.