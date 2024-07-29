Sevenlerini yasta

Girne bölgesinin sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Karaoğlanoğlu sakinlerinden sevilen sima Osman Müzisyen bugün vefat etti.

Müzisyenin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.

