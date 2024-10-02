Dipkarpaz bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dipkarpaz sakinlerinden olan ve uzun yıllardan beridir Gazimağusa’da yaşamını sürdürerek, taksicilik yapan İbrahim Bayramoğlu bugün vefat etti.

Bayramoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Dipkarpaz köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dipkarpaz Mezarlığı’na defnedilecek.



