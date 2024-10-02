banner913
banner932
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
19 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
19 0
 
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
25 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
28 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
“İşveren bitme noktasında”
“İşveren bitme noktasında”
22 0
Hizmetleri unutulmayacak
Hizmetleri unutulmayacak
22 0
banner1032

Sevenlerini yasa boğdu

banner1020

banner1045
Sevenlerini yasa boğdu
banner971
Dipkarpaz bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dipkarpaz sakinlerinden olan ve uzun yıllardan beridir Gazimağusa’da yaşamını sürdürerek, taksicilik yapan İbrahim Bayramoğlu bugün vefat etti.
Bayramoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Dipkarpaz köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dipkarpaz Mezarlığı’na defnedilecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.