Lefke bölgesinin büyük köylerinden Doğancı sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen İnönülü olan ve uzun yıllardan beridir Doğancı’da hayatını sürdüren Ahmet Latif bugün vefat etti.

Mesarya Belediye başkanı Ahmet Latif’in de yeğeni olan Latif’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Doğancı köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Doğancı Kabristanlığı’na defnedilecek.



