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Sevenlerini yasa boğdu

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Sevenlerini yasa boğdu
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Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan, yardımseverliği ve güler yüzlülüğü ile bilinen Yeşim Zekai dün vefat etti.
Geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda  hayatını kaybeden Yeşim Zekai’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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