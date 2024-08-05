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Sevenlerini yasa boğdu

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Sevenlerini yasa boğdu
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından biri olan Baki Yarangümeli dün hayata tutunamayarak vefat etti.
Baki Yarangümeli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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