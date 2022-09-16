Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Kukla köyünden olup Alsancak‘ta ikamet eden Hatice Savaşır hayatını kaybetti
Savaşır'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Cenazesi dün öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedildi.
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