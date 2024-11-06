Sevenlerini üzdü

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Lapta sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lapta sakini sevilen sima Erhan Avşar bugün vefat etti.
Avşar’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lapta Aşağı Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lapta Kabristanlığı’na defnedilecek.
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