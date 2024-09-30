Sevenlerini üzdü

Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Malatyalı olan ve uzun yıllardan beridir Gazimağusa’da yaşamını sürdüren, Mağusa’nın sevilen simalarından olan Nuri Doğru dün vefat etti.
Doğru’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Gazimağusa’da kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
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