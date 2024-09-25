Sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Vudalı(Akova) olan ancak uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da yaşamını sürdüren emekli SPA Polisi Mehmet Vudalı bugün vefat etti.

Vudalı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Akova Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akova Mezarlığı’na defnedilecek.



