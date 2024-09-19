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Sevenlerini üzdü

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Sevenlerini üzdü
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İskele bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Topçuköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Topçuköy sakinlerinden olan sevilen sima Gülseren Soykara dün vefat etti.
76 yaşında hayatını kaybeden Soykara’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Topçuköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Topçuköy Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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