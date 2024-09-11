Sevenlerini üzdü

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karşıyaka sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Karşıyaka köy sakinlerinden sevilen kişilik Salim Güler dün vefat etti.

54 yaşında olan Güler'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Karşıyaka Köy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

