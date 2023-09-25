Sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden 81 yaşındaki Sonay Mesaryalı bugün vefat etti.
Mesaryalı, yarın Lefkoşa İsmai Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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