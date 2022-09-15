Sevenlerini üzdü

Alsancak sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Hatice Savaşır, dün gece hayatını kaybetti. Savaşır’ın zamansız kaybı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
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