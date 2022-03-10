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Sevenlerini üzdü

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Sevenlerini üzdü
Geçitkale ve Mağusa sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Geçitkale'de ikamet eden ve Terzi Ayten adıyla bilinen Ayten Özkaya dün yaşamını yitirdi.
Ayten Özkaya bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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