Sevenleri, Zafer’e ağlıyor

Lefkoşa kuzey çevre yolunda 30 Aralık akşamı meydana gelen kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren araç sürücüsü 31 yaşındaki Zafer Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı



Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda 30 Aralık günü meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp savrularak beton duvara çarpmasının ardından alev alan araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 31 yaşındaki Zafer Doğan, yaşam savaşını kaybetti.

Kazadan sonra YDÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Doğan dün hayatını kaybetti.

Zafer Doğan, 30 Aralık akşamı

Kaza sonucu araç alev alıp tamamen yanarken, ağır yaralanan araç sürücüsü Zafer Doğan, hastaneye kaldırılmıştı.

Zafer Doğan’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Zafer Doğan Hatice ve Eyüp Doğan çiftinin oğlu olan Zafer Doğan, evli ve Nefes adında küçük bir kız çocuğu sahibiydi.

Zafer Doğan, Lefkoşa’da Nefes Motors adlı oto galerinin sahibiydi.

Doğan’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balıkesir mezarlığına defnedilecek.

Trafik, gencecik bir canı daha aramızdan aldı.Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda 30 Aralık günü meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp savrularak beton duvara çarpmasının ardından alev alan araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 31 yaşındaki Zafer Doğan, yaşam savaşını kaybetti.Kazadan sonra YDÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Doğan dün hayatını kaybetti.Zafer Doğan, 30 Aralık akşamı saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde yönetimindeki salon araçla Lefkoşa- Girne ana yoluna bağlanan kavşağa doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce çelik bariyerlere, ardından yolun solunda bulunan beton duvara çarpmıştı.Kaza sonucu araç alev alıp tamamen yanarken, ağır yaralanan araç sürücüsü Zafer Doğan, hastaneye kaldırılmıştı.Zafer Doğan’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.Zafer Doğan Hatice ve Eyüp Doğan çiftinin oğlu olan Zafer Doğan, evli ve Nefes adında küçük bir kız çocuğu sahibiydi.Zafer Doğan, Lefkoşa’da Nefes Motors adlı oto galerinin sahibiydi.Doğan’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balıkesir mezarlığına defnedilecek.