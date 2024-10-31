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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Ülkemiz sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Sevilen sima Nefise Erakalın bugün vefat etti.
Erakalın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Gazimağusa’da kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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