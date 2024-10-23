Sevenleri yasta

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden olan Çukurova sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çukurova köyünün sevilen siması Mümüne Sofu Tuncay Pazartesi akşamı vefat etti.
Tuncay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi Salı günü kılınan öğle namazına müteakip Çukurova Kabristanlığı’na defnedildi.
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