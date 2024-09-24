Sevenleri yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Mertekçiler ailesinin çınarı Jale Mertekçiler bugün vefat etti.

Mertekçiler’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi2nde kılınacak olan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabrisrtanlığı’nda defnedilecek.

