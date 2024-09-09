Sevenleri yasta

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nin sevilen çınarlarından, emekli Başsavcı Akın Sait’in eşi olan Ayşe Sait bugün vefat etti.

Sait’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yaşa boğdu.

Merhumenin cenazesi 10 Eylül Salı günü Karaoğlanoğlu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra, Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.

