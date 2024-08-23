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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Gazimağusa bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa sakinlerinden Gündoğdu ailesinin sevilen siması Arif Hasan Gündoğdu vefat etti.
Gündoğdu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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