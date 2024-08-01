Sevenleri yasta

Lefkoşa sevilen, sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasol kökenli olan ve Lefkoşa’da yaşamını sürdüren KKTC Cumhurbaşkanlığı kadrosu emekli yönetici elemanlarından Hasan Karagözlü bugün vefat etti.

Uzun bir süreden beridir mahkûm olduğu hasta yatağında hayata veda eden Karagözlü etkin olduğu hizmet günlerinde kendini topluma rol model, sevecen, espritüel ve yardımsever dost canlısı bir bürokrat olarak tanıtmıştı.

