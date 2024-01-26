banner913
banner932
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
15 0
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
19 0
 
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
18 0
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
43 0
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
52 0
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
16 0
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
29 0
banner1012
banner985

Sevenleri yasta

banner974
Sevenleri yasta
banner971
Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Köprülü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Köprü köyünün sevilen simalarından, iyilik timsali olan Aysel Ekmen, dün hayatını kaybetti.
Ekmen'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Aysel Ekmen'in cenazesi bugün Köprülü Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Köprülü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.




 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.