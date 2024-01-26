Sevenleri yasta

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Köprülü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Köprü köyünün sevilen simalarından, iyilik timsali olan Aysel Ekmen, dün hayatını kaybetti.

Ekmen'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Aysel Ekmen'in cenazesi bugün Köprülü Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Köprülü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.









