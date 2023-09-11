Sevenleri yasta

Girne bölgesi köylerinden Karşıyaka sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu(BRTK)’nda uzun yıllardır görev yapan Hüseyin Önal bugün vefat etti.

Önal, yarın Karşıyaka Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Karşıyaka Kabristanlığı’na defnedilecek.



