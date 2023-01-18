Sevenleri yasta

Aslen Piskobulu(Yalova) olan ve uzun yıllardan beridir Güzelyurt’ta yaşlanan Nermin Pire bugün hayata gözlerini yumdu.
Pire yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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