Sevenleri yasta

Lefkoşa’nın tanınmış simalarından Sertaç Maypa, bugün sabah hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gören Sertaç Maypa, genç yaşta hayata veda etti.
Maypa’nın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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