Sevenleri yasta

Yıllarca eğitime büyük katkı veren Bilal Cananoğlu hayatını kaybetti



Yüzlerce öğrencinin hayatına dokunan, pozitif ve güler yüzü ile tanınan Resim öğretmeni Bilal Cananoğlu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

İki çocuk babası Cananoğlu’nun bir süredir rahatsız olduğu öğrenilirken kendisi gibi öğretmen olan eşi Serpil Cananoğlu’nu 2020 yılında kaybetmişti.

Emekli öğretmen Bilal Cananoğlu, 2 Aralık Cuma günü saat 11.40’da Lefkoşa Mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan Bilal Cananoğlu’nun ölümünü sosyal medya hesabından duyuran oğlu Orçun Cananoğlu, duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Orçun Cananoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Vay be babacık, tüm yüreğinle çok savaştın, inanması çok güç... Bu 4 ayda yaşadıklarımız, ne güzel evine döndüydün, herşey çok daha güzel olacakdı, ama olmadı başaramadık, bilirim çok yorulduydun artık...Seninle çok gurur duyarım, tanıdığım en positif insan, dünyaya 1-0 yenik gelmene rağmen, herzaman ne olursa olsun yüzün hep güldü, güzel kalbinle hep iyilik peşindeydin, ne olursa olsun elinde olanı olmayanı vermek isterdin sevdiklerine... Şimdi artık aramızda değilsin ama belki birşekilde biryerlerde Serpoyla buluştunuz bile kim bilir..ikinizi da çok severim ve çok özleyceğim ama bilirim, güzel enerjinizla hep aramızda olacaksınız bu zorlu süreçte yanımızda olan herkese çok minnettarız.”

