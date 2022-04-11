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Sevenleri yasta

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KKTC’de üniversitelerde akademisyenlik yapmış, sanatçı Taylan Oğuzkan yaşamını yitirdi

Sevenleri yasta
 
Ülkenin sevilen insanlarından akademisyen, sanatçı Taylan Oğuzkan hayatını kaybetti.
Oğuzkan’ın vefatı başta ailesi ve sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.
Taylan Oğuzkan’ın cenazesi dün saat 11.00’da Gazimağusa Mezarlığı’na defnedildi.
TAYLAN OĞUZKAN KİMDİR?
Taylan Oğuzkan 1948 yılında Baf’ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Baf’ta tamamlayan Oğuzkan, İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Santlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak sanat hayatına atıldı. Taylan Oğuzkan bir süre Gazimağusa’da bazı yerel ortaokullarda resim öğretmenliği yaptıktan sonra DAÜ ve YDÜ’de Sanat Tasarım ve Sanat Tarihi dersleri verdi. Ülke içerisinde birçok sanatsal faaliyette bulunan Oğuzkan, 10 Nisan 2022’de 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.
 
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