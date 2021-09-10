Sevenleri yasta

Renkli kişiliğiyle tanınan 60 yaşındaki Figen Gazi Gökeri yaşamını yitirdi





KKTC Berlin eski temsilcisi Mustafa Kemal Gökeri’nin eşi Ekonomi ve Pazarlama Uzmanı 60 yaşındaki Figen Gazi Gökeri yaşamını yitirdi.

Figen Gökeri’nin “tam teşhisin konamadığı bir otoimmün hastalık” nedeniyle tedavi için bulunduğu Almanya’da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Renkli kişiliğiyle tanınan Figen Gökeri’nin ölümü, tanıyanları arasında büyük üzüntü yarattı.

Figen Gökeri, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı’nda temsilcilik görevlerinde de bulunan, Şehit Cengiz Ratip'in oğlu Mustafa Kemal Gökeri ile evliydi.

Figen Gökeri, ayrıca Sağlık Eski Bakanı Dr. Ali Pilli’nin eşi Emine Gökeri Pilli’nin da kardeşiydi.

Figen Gökeri’nin babası Yusuf Gazi de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun kurucu mühendislerindendi.

Figen Gazi Gökeri, 2018 Yerel Seçimlerde Halkın Partisi’nden Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyesi Adayı olmuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Gökeri’nin vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında “Hayatı, insanları yürekten sevebilen, yardımsever güzel insan, yol arkadaşımız Figen Gökeri hanımı maalesef kaybettik. Çok erken ve beklenmedik bir gidiş oldu bu, çok üzgünüz…Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun, nurlarda uyusun” ifadelerini kullandı.

