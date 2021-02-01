Sevenleri yasa boğuldu

Gümrük Dairesi Mağusa Eski Şube Amiri ve UBP İskele Parti Meclisi Üyesi Ali Nazif yaşamını yitirdi



İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetti. Aslen Larnaka'ya bağlı Civisil köyü sakini olan ve 1974 göçü sonrasında İskele'de hayatını sürdüren Ali Nazif bugün hayatını kaybetti. Yıllarca Civisil Spor Kulübü yöneticiliği ve başkanlığı yapan, UBP İskele İlçe yönetim kurulu üyesi Ali Nazif'in erken vedası bölgede büyük üzüntü yarattı.



TATAR’DAN NAZİF İÇİN TAZİYE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Gümrük Dairesi Gazimağusa Şube Amiri ve UBP İskele Parti Meclisi Üyesi Ali Nazif’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında “UBP İskele Parti Meclisi üyesi, eski Gümrük Dairesi çalışanlarımızdan Gazimağusa Şube Amiri Ali Nazif’i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenleri ile uzun yıllar çalıştığı Gümrük camiasına da başsağlığı dilerim” dedi.

