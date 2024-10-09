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Sevenleri şokta

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Sevenleri şokta
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Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniboğaziçi sakini, sevilen sayılan isim Metin Uluman dün evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Uluman'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Yeniboğaziçi Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeniboğaziçi Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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