Sevenleri şokta

Mesarya bölgesi sevi,len bir simasını zamansız kaybetmenin şokunu yaşıyor.
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Paşaköy'ün sevilen simalarından biri olan ve Mesarya bölgesindyardımseverliğiyle bilinen Yusuf Mert bugün hayatını kaybetti
Mert'in vefatı bölgede büyük üzüntüyle karşılandı.
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