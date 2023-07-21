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Sevenleri şokta

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Sevenleri şokta
Girne bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne bölgesinde sevilen sayılan kişiliğiyle bilinen ve uzun yıllar KTHY’de çalışan ve son olarak Kıb-Süt Ltd. görev yapan Nüvit Tulumbacı dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
60 yaşında hayata gözlerini yuman Tulumbacı’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Nivit Tulumbacı’nın cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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