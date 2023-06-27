Sevenleri şokta

Lefkoşa sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sevilen yüzü, UBP'nin çalışkan ismi Tolga Kınacı bugün erken saatlerde hayatını kaybetti.

Henüz 45 yaşında olan, bir çocuk babası Tolga Kınacı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşları ve Lefkoşa’da büyük üzüntüyle karşılandı.

