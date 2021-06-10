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Sertoğlu ailesinin acı günü

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Sertoğlu ailesinin acı günü
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nun babası Mahmut Sertoğlu yaşama gözlerini yumdu.
Lefkoşa'nın ‘Mahmut Usta’sı olarak bilinen aslen Yenağralı (Nergisli) olan 86 yaşındaki Mahmut Sertoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Sertoğlu, kaldırıldığı hastanede sabaha yakın yaşamını yitirdi.
Mahmut Sertoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
KTFF'DEN TAZİYE MESAJI
Mahmut Sertoğlu'nun ölümü sonrası KTFF de taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı;
"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu’nun değerli babası Mahmut Sertoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhum Mahmut Sertoğlu’na Allah’tan rahmet, başta federasyon başkanımız Hasan Sertoğlu olmak üzere tüm aileye sabır ve başsağlığı dileriz.”
 
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